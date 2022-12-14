Энергетический "Рамштайн": Шмыгаль и Гросси обсудили демилитаризацию ЗАЭС

14:22 13 декабря Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 13 декабря в Париже, где сегодня начался энергетический "Рамштайн", обсудили пути демилитаризации Запорожской АЭС .

"Проговорили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС. Подчеркнул, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия россии по отношению к украинской станции", — отметил Шмыгаль.

Демилитаризация Запорожской АЭС - пункт №1 "мирного плана" президента Зеленского, добавил Шмыгаль. Как сообщил глава украинского правительства, миссия МАГАТЭ будет фиксировать обстрелы на ЗАЭС



Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

"Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность с целью обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности обстрелы со стороны российского агрессора", — отметил Шмыгаль.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил о переговорах по выводу тяжелого вооружения из ЗАЭС.

"Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими", – сказал он, передает France 24.

Энергетический "Рамштайн" в Париже

13 декабря в Париже проходит Международная конференция "Солидарность с украинским народом", или энергетический "Рамштайн". Это первая встреча в подобном формате, механизм проходит по примеру "Рамштайна" — так называют встречи стран-союзников по оказанию военной поддержки Украине.



Цель – создать координационный механизм по энергетическому восстановлению Украины после атак россии на критическую инфраструктуру и гражданские объекты.



Соорганизаторы – президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков возглавляют

украинскую делегацию. Также на саммите присутствует первая леди Елена Зеленская .

Саммит энергетического "Рамштайна" призван помочь украинскому народу "выдержать эту зиму", отметил Макрон. По его словам, по просьбе президента Зеленского, за столом "Рамштайна" соберутся представители многих стран, некоторые из которых "подчас имели отдаленную роль и не были в центре поддержки и помощи" Украине. Они обсудят предоставление генераторов, помощь в ремонте объектов инфраструктуры и освещении.