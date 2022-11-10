Энергетический аспект является центральным для поддержки Украины - Пайетт

18:11 10 ноября Киев, Украина

Штаты продолжают поддерживать Украину "столько, сколько понадобится", в том числе в восстановлении и трансформации украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил Джеффри Пайетт, помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками, сообщает официальный сайт компании ДТЭК.

"Украинское общество и украинское правительство сконцентрированы на том, чтобы использовать этот момент также для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ будут поддерживать Украину, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", - заявил он во время посещения украинского павильона вместе с партнерами из Канады, Франции и Германии и главой ДТЭК Тимченко на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе.



В свою очередь, Тимченко заявил, что Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.

"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во время войны является лучшим доказательством этой решимости", - сказал он.

Глава ДТЭК добавил, что в настоящий момент для его компании ключевым является максимально быстрое восстановление сетей и оборудования, поврежденных в результате террористических атак России на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы обеспечить электроснабжение населения и экономики страны.



Первый украинский павильон на климатической конференции ООН был организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.