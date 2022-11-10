Энергетический аспект является центральным для поддержки Украины - Пайетт

Штаты продолжают поддерживать Украину "столько, сколько понадобится", в том числе в восстановлении и трансформации украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил Джеффри Пайетт, помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками, сообщает официальный сайт компании ДТЭК.
В свою очередь, Тимченко заявил, что Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.
Глава ДТЭК добавил, что в настоящий момент для его компании ключевым является максимально быстрое восстановление сетей и оборудования, поврежденных в результате террористических атак России на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы обеспечить электроснабжение населения и экономики страны.
Первый украинский павильон на климатической конференции ООН был организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.
Первый украинский павильон на климатической конференции ООН был организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.
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