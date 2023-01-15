Эмоциональное обращение Кислицы к членам Совбеза ООН после удара по Днепру

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица эмоционально обратился к членам Совбеза ООН после ракетного удара россии по многоэтажке в Днепре. Свое обращение в субботу, 14 января, он разместил на своей странице в Twitter.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к коллегам, которые считают уместным поддерживать отношения с рф.
В посте он также добавил изображение с портретами 15 членов Совбеза ООН, где фото постпреда рф Небензи словно облито кровью.
Как ранее сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, дом был атакован ракетой Х-22, которая предназначена для поражения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью.
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