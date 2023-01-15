Эмоциональное обращение Кислицы к членам Совбеза ООН после удара по Днепру

08:09 15 января Киев, Украина

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица эмоционально обратился к членам Совбеза ООН после ракетного удара россии по многоэтажке в Днепре. Свое обращение в субботу, 14 января, он разместил на своей странице в Twitter.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к коллегам, которые считают уместным поддерживать отношения с рф.

"Каково это - быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда потрошители говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Кислица.

В посте он также добавил изображение с портретами 15 членов Совбеза ООН, где фото постпреда рф Небензи словно облито кровью.

Как ранее сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, дом был атакован ракетой Х-22, которая предназначена для поражения авианосных групп в море и может оснащаться ядерной частью.