Эмине Джапарова: Украина начинает новый этап по Крымской платформе

Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами относительно Крымской платформы. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма. Об этом во вторник, 20 октября, заявила первый замглавы МИД Эмине Джапарова во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе", – сказала она.
"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе", – сказала она.
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