Эмине Джапарова: Украина начинает новый этап по Крымской платформе

20:10 20 октября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Украины начинает новый этап взаимодействия с международными партнерами относительно Крымской платформы. Действия будут направлены на дальнейшие шаги по деоккупации Крыма. Об этом во вторник, 20 октября, заявила первый замглавы МИД Эмине Джапарова во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Фаза активной адвокации, которую уже фактически начало политическое руководство государства, предусматривает информирование наших международных партнеров о деталях и субстантивной части кампании по Крымской платформе", – сказала она.
"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", – добавила замглавы МИД.