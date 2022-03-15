Эмине Джапарова: Украина начинает новый этап по Крымской платформе

"Платформа будет способствовать укреплению международной политики непризнания попытки РФ аннексировать Крымский полуостров, создаст дополнительные возможности для более оперативного реагирования на растущие угрозы безопасности в результате российской милитаризации в Черном и Азовском морях, позволит консолидировать политическое давление на Кремль", – добавила замглавы МИД.