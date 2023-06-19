Елена Зеленская в рамках визита встретилась с Герцогами в Израиле

Супруга Президента Украины, Елена Зеленская начала свой визит в Израиль со встречи с президентской четой - Ицхаком и Михаль Герцог.
Об этом сообщила Елена Зеленская в своем официальном ТГ-канале.
Супруга Президента госпожа Михаль Герцог приняла супругу Президента Украины госпожу Елену Зеленскую сегодня утром в Тель-Авиве на завтрак в начале их совместного рабочего дня, который будет сосредоточен на гуманитарных вопросах и с акцент на вопросе посттравматического лечения детей и молодежи.
Президент Ицхак Герцог присоединился к завтраку как дань совместным усилиям, направленным на облегчение страданий детей в войне, и общим гуманитарным усилиям.
Об этом сообщила Елена Зеленская в своем официальном ТГ-канале.
Супруга Президента госпожа Михаль Герцог приняла супругу Президента Украины госпожу Елену Зеленскую сегодня утром в Тель-Авиве на завтрак в начале их совместного рабочего дня, который будет сосредоточен на гуманитарных вопросах и с акцент на вопросе посттравматического лечения детей и молодежи.
Президент Ицхак Герцог присоединился к завтраку как дань совместным усилиям, направленным на облегчение страданий детей в войне, и общим гуманитарным усилиям.
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