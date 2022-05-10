Елена Зеленская о саммите первых леди

15:47 06 августа Киев, Украина

Во второй половине августа в столице пройдет саммит первых леди. В каком формате он запланирован и какие темы будут на нем подниматься, рассказала Елена Зеленская в интервью журналу Фокус в пятницу, 6 августа.



"Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся", - подчеркнула Зеленская.



Она добавила, что "инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги, первые леди, и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантин в мире постоянно меняется. Часть гостей будут физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут - Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций".