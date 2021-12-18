Экватор каденции: сегодня президент проведет пресс-марафон

08:50 26 Ноябрь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба главы Украины менее чем за сутки до начала мероприятия.



В сообщении уточняется, что во время пресс-марафона "30 вопросов



Приглашение лишь 30 представителей средств массовой информации в ОП объяснили "сложной эпидситуацией в стране", а также тем, что такой формат позволит избежать дублирования вопросов.



Журналистка Екатерина Сергацкова на своей странице в фейсбуке так прокомментировала решение ОП: “Это уже новый уровень. Раньше Сегодня, 26 ноября глава Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции, на который приглашены представители 30 СМИ Об этом сообщает пресс-служба главы Украины менее чем за сутки до начала мероприятия.В сообщении уточняется, что во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины", который стартует в 12:00, состоится трехчасовой "содержательный разговор Зеленского с представителями СМИ.Приглашение лишь 30 представителей средств массовой информации в ОП объяснили "сложной эпидситуацией в стране", а также тем, что такой формат позволит избежать дублирования вопросов.Журналистка Екатерина Сергацкова на своей странице в фейсбуке так прокомментировала решение ОП: “Это уже новый уровень. Раньше

открывали регистрацию и отказывали, теперь решили, ну зачем эти формальности, если можно вообще не возиться. Привет, Виктор Федорич».

Напомним, что в 2019 году об отказе в аккредитации со стороны Офиса президента на пресс-марафон президента заявляли ряд СМИ.



Мероприятие организовали после критики медиасообщества, которое после первых 100 дней в должности Зеленского обратило внимание на то, что глава Украины не дал масштабной пресс-конференции, как обещал.



В общей сложности на событие тогда аккредитовались более 300 журналистов, но впоследствии некоторым начали приходить отказы.