Эквадор и Франция созывают Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в Украине

09:21 31 октября Киев, Украина

Совет Безопасности ООН соберется во вторник на заседание, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную полномасштабным вторжением рф.

Инициировали заседания Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией.



По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы .



Ожидается, что члены Совбеза, в частности, Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением россии за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.



Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) – после короткого обсуждения ситуации в Сомали.



