Экс-замсекретаря СНБО Сивковича будут судить за разгон студентов во время Майдана

13:57 26 декабря Киев, Украина

Следствие установило, что по указаниям бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Владимира Сивковича в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции дал приказ к насильственному разгону мирной акции протеста - "Студенческого Майдана" в центре Киева.

Об этом сообщает пресс- служба Государственного бюро расследований.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря СНБО Украины за организацию разгона "студенческого Майдана". Из-за его указаний в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года начальник главного управления столичной милиции дал приказ к насильственному разгону мирной акции протеста - студенческого Майдана" Киева. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении ГБР.

Также в Бюро сообщили, что Владимир Сивкович – бывший работник КГБ СССР.

"По заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины. Со временем Владимир Сивкович стал заместителем Секретаря СНБОУ и получил ко дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса. Уже через три месяца при его непосредственном участии состоялась организация избиения участников одной с первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства. В настоящее время он является одним из глав антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф", — добавили в Бюро.

Следователь судья принял в отношении Сивковича меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас Сивкович скрылся и скрывается в рф.