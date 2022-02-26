Экс-президент России Медведев выступил за возврат сметаной казни
13:10 26 Февраль Киев, Украина
Вчера, 25 февраля, Совет Европы приостановил право России на представительство в ЕС в связи с российским вторжением в Украину.
"Комитет министров Совета Европы, председателем которой является Италия, принял решение приостановить членство Российской Федерации", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.
Реакция со стороны России на такой шаг европейских стран мало назвать циничным. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев ответил на отстранение его страны от членства в Совета Европы словами одобрения и удовлетворения.
Он сказал, что у России теперь есть «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников».
Россиянам следует теперь хорошо подумать: кто для их правителей может стать следующим «опаснейшим преступником»?
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