Экс-президент России Медведев выступил за возврат сметаной казни

Вчера, 25 февраля, Совет Европы приостановил право России на представительство в ЕС в связи с российским вторжением в Украину.

"Комитет министров Совета Европы, председателем которой является Италия, принял решение приостановить членство Российской Федерации", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо.

Реакция со стороны России на такой шаг европейских стран мало назвать циничным. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев ответил на отстранение его страны от членства в Совета Европы словами одобрения и удовлетворения.

Он сказал, что у России теперь есть «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране - типа смертной казни для опаснейших преступников».

Россиянам следует теперь хорошо подумать: кто для их правителей может стать следующим «опаснейшим преступником»?