Экс-послы США встали на защиту Порошенко

Экс-послы США в Украине назвали расследование о госизмене в отношении Петра Порошенко ухудшением отношений между США и Украиной. В своем обращении они осуждают наращивание напряженной обстановки между Киевом и Вашингтоном.
Уже сделано громкое заявление о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, размещенном на сайте Атлантического совета.
В обращении призывают чиновников обеих стран сделать все возможное, чтобы и в дальнейшем сохранить двухпартийную поддержку Украины.
«Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, основанного в 1996 году. Таким образом, мы обеспокоены вовлечением Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсическому пониманию, которое не имеет оснований в реальности американо-украинских отношений. Это может ослабить отношения между США и Украиной и посеять раздор в наших странах. Мы решительно осуждаем эти усилия разделить наши две страны и призываем чиновников в обоих случаях избегать шагов, которые только сорвут двусторонние отношения и отдалят наши страны друг от друга», — говорится в обращении.
Обращение подписали семь из девяти бывших послов США в Украине:
Роман Попадюк;
Стивен Пайфер;
Карлос Паскуаль;
Джон Хербст;
Уильям Тейлор;
Джон Тефт;
Мари Йованович.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии кандидата в президенты США Джо Байдена на Петра Порошенко во время его президентства.
20 мая Офис генпрокурора начал проверку «пленок Деркача». Уголовное производство зарегистрировали по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
Также уголовное производство из-за факта прослушки зарегистрировало ГБР.
На появление «плёнок Деркача» отреагировали в предвыборном штабе Джо Байдена и у Порошенко. А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
Уже сделано громкое заявление о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, размещенном на сайте Атлантического совета.
В обращении призывают чиновников обеих стран сделать все возможное, чтобы и в дальнейшем сохранить двухпартийную поддержку Украины.
«Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, основанного в 1996 году. Таким образом, мы обеспокоены вовлечением Украины во внутреннюю политику Америки по мере приближения президентских выборов в США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсическому пониманию, которое не имеет оснований в реальности американо-украинских отношений. Это может ослабить отношения между США и Украиной и посеять раздор в наших странах. Мы решительно осуждаем эти усилия разделить наши две страны и призываем чиновников в обоих случаях избегать шагов, которые только сорвут двусторонние отношения и отдалят наши страны друг от друга», — говорится в обращении.
Обращение подписали семь из девяти бывших послов США в Украине:
Роман Попадюк;
Стивен Пайфер;
Карлос Паскуаль;
Джон Хербст;
Уильям Тейлор;
Джон Тефт;
Мари Йованович.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии кандидата в президенты США Джо Байдена на Петра Порошенко во время его президентства.
20 мая Офис генпрокурора начал проверку «пленок Деркача». Уголовное производство зарегистрировали по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
Также уголовное производство из-за факта прослушки зарегистрировало ГБР.
На появление «плёнок Деркача» отреагировали в предвыборном штабе Джо Байдена и у Порошенко. А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
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