Экспорт по зерновому коридору падает

Зерновой коридор за неделю с 21 по 27 ноября 2022 г. выпустил меньше агропромышленной продукции по сравнению с отгрузки по этому каналу неделю назад.
Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.
"Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов Одесской области используются только наполовину. Все это из-за искусственной затяжки проверок российской стороной, что ведет к формированию очередей с судов для прохождения контроля и существенного уменьшения пропускной способности данного канала", - пишут эксперты.
Наибольшие объемы экспорта в течение 17-й недели работы составляли:
Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.
"Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов Одесской области используются только наполовину. Все это из-за искусственной затяжки проверок российской стороной, что ведет к формированию очередей с судов для прохождения контроля и существенного уменьшения пропускной способности данного канала", - пишут эксперты.
Наибольшие объемы экспорта в течение 17-й недели работы составляли:
- кукуруза - 53% экспорта за этот период;
- пшеница - 21%;
- ячмень - 13%.
Украинская продукция направилась в страны Европы (Испания, Нидерланды, Италия и другие) и Азии (Турция, Китай, Израиль и другие), добавляют в ассоциации.
Всего с начала работы зернового коридора с 1 августа по 27 ноября 2022 г. удалось экспортировать 12,2 млн т продукции.
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