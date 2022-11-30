Экспорт по зерновому коридору падает

11:42 30 ноября Киев, Украина

Зерновой коридор за неделю с 21 по 27 ноября 2022 г. выпустил меньше агропромышленной продукции по сравнению с отгрузки по этому каналу неделю назад.





Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.



"Количество кораблей, загруженных за неделю, составило 18, что на 13 единиц меньше предыдущей недели. Пока возможности морских портов Одесской области используются только наполовину. Все это из-за искусственной затяжки проверок российской стороной, что ведет к формированию очередей с судов для прохождения контроля и существенного уменьшения пропускной способности данного канала", - пишут эксперты.



Наибольшие объемы экспорта в течение 17-й недели работы составляли: