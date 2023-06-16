Экспорт из Эстонии в россию увеличился несмотря на санкции

Несмотря на десять пакетов санкций, экспорт из Эстонии в россию в марте текущего года вырос на 17 млн евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно информации, сообщенной ERR.
По данным аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, объем экспорта в россию увеличился с 57 млн евро до 74 млн евро. Около 44% от общего экспорта составляют машины и транспортное оборудование, включая печатные машины и центрифуги.
Леппметс пояснила, что рост объясняется инфляцией, поскольку количество товаров осталось примерно на том же уровне, а цены на них выросли. Однако в Министерстве иностранных дел указывают на необходимость рассмотрения статистики эстонского экспорта за более длительные периоды, чем один месяц.
Глава отдела Министерства иностранных дел Тинис Нирк отметил, что экономика Эстонии относительно небольшая, и показатели экспорта существенно колеблются по месяцам, поэтому следует сравнивать более длительные периоды, например, кварталы.
Сравнивая первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого года, видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не так существенно, добавил Нирк.
Большая часть экспортируемых товаров представляет собой товары из-за рубежа. Эстонская продукция составляет лишь четверть от общего объема экспорта в россию в марте этого года. Аналитик Леппметс отметила, что в основном это реэкспорт товаров неэстонского происхождения.
В марте 77% от общего экспорта составили зарубежные продукты, которые привозятся в Эстонию и затем экспортируются в россию. Только 23% всех товаров, отправленных в россию, были произведены в Эстонии.
В связи с агрессией россии в отношении Украины Европейский союз принял десять пакетов санкций. Страны "Большой семерки" рассматривали возможность полного запрета на экспорт в россию, однако решили воздержаться от этой идеи.
В то же время Министерство иностранных дел призывает эстонских бизнесменов отказаться от торговли со страной-агрессором. Нирк отметил, что Эстония всегда была сторонником применения жестких санкций и призвал эстонские предприятия придерживаться этих мер, поскольку это существенно затруднит ситуацию для агрессора.
Сведения о экспорте за апрель пока не доступны, однако в Департаменте статистики полагают, что показатели эстонских продаж в россию вероятно не упадут.
По данным аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, объем экспорта в россию увеличился с 57 млн евро до 74 млн евро. Около 44% от общего экспорта составляют машины и транспортное оборудование, включая печатные машины и центрифуги.
Леппметс пояснила, что рост объясняется инфляцией, поскольку количество товаров осталось примерно на том же уровне, а цены на них выросли. Однако в Министерстве иностранных дел указывают на необходимость рассмотрения статистики эстонского экспорта за более длительные периоды, чем один месяц.
Глава отдела Министерства иностранных дел Тинис Нирк отметил, что экономика Эстонии относительно небольшая, и показатели экспорта существенно колеблются по месяцам, поэтому следует сравнивать более длительные периоды, например, кварталы.
Сравнивая первый квартал текущего года с четвертым кварталом прошлого года, видно, что объем экспорта из Эстонии вырос не так существенно, добавил Нирк.
Большая часть экспортируемых товаров представляет собой товары из-за рубежа. Эстонская продукция составляет лишь четверть от общего объема экспорта в россию в марте этого года. Аналитик Леппметс отметила, что в основном это реэкспорт товаров неэстонского происхождения.
В марте 77% от общего экспорта составили зарубежные продукты, которые привозятся в Эстонию и затем экспортируются в россию. Только 23% всех товаров, отправленных в россию, были произведены в Эстонии.
В связи с агрессией россии в отношении Украины Европейский союз принял десять пакетов санкций. Страны "Большой семерки" рассматривали возможность полного запрета на экспорт в россию, однако решили воздержаться от этой идеи.
В то же время Министерство иностранных дел призывает эстонских бизнесменов отказаться от торговли со страной-агрессором. Нирк отметил, что Эстония всегда была сторонником применения жестких санкций и призвал эстонские предприятия придерживаться этих мер, поскольку это существенно затруднит ситуацию для агрессора.
Сведения о экспорте за апрель пока не доступны, однако в Департаменте статистики полагают, что показатели эстонских продаж в россию вероятно не упадут.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии