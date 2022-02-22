Эксперты: угроза нового наступления России на Украину – одно из последствий слабой реакции Запада на события в Крыму

18:44 21 Февраль Киев, Украина

Бен Годжес, генерал-лейтенант армии США в отставке вспоминает, когда весной 2014-го он увидел видео из Крыма с «зелеными человечками», ему сразу было ясно, что это профессиональные солдаты.

“Так что мысль о том, что это не русские солдаты, была настолько смешна, что я не мог поверить, что другие сразу этого не поняли”, - говорит Годжес.

С его мнением согласен и бывший постоянный представитель США при НАТО Курт Уолкер. По его словам, было очевидно, что за происходящим в Крыму стоит Россия. Ведь к тому моменту Москва уже имела достаточно мощное военное представительство на полуострове, и потому легко могла проводить в Крыму операции.

«Это был прямой военное захват, не такой кинетический, как, возможно, во время вторжения в Грузию в 2008 году, но очень похоже. И тот факт, что наши тогдашние лидеры на Западе не имели четкой позиции по этому поводу, меня поразил», - вспоминает Волкер.

Волкер также добавляет, что она частично была связана с желанием администрации Барака Обамы «перезапустить» отношения с Россией и надеждами на то, что внутренне политическая ситуация в стране меняется к лучшему.

«Мы знаем, что это не реальные изменения, и поэтому мы должны подумать, что это означает с точки зрения российской политики. Тогда это было ясно. Но администрация Обамы верила в другое, и хотела верить в это как можно дольше», – рассказывает дипломат.

Последствия слабой реакции Запада на события в Крыму, по словам Волкера, призвали Путина начать операцию на Донбассе. В то же время в долгосрочной перспективе события весны 2014-го года показали настоящее лицо российских властей. Это стало одним из ориентиров для Запада в противодействии России сейчас.

«Урок Крыма состоит в том, что мы должны освещать все, что делает Россия, громко говорить об этом, чтобы Путину было стыдно. И чтобы люди увидели, что он здесь провокатор. Он – агрессор», - заявил Уолкер.

Годжес, в свою очередь, убежден: последний события вокруг угрозы нового наступления России на Украину – также последствия слабой реакции на события в Крыму.

«Нет оправданию тому, что мир медленно признавал происходящее среди прочих и Соединенные Штаты. Мы не ожидали, что европейский лидер использует силу для изменения суверенных границ другого государства. Но теперь нас этим не удивишь. Я думаю, Кремль больше не имеет доверия среди международного сообщества», - сказал Годжес.

Среди других последствий аннексии Крыма директор российской программы Института Мира Дженсэн называет и уменьшение пророссийского лобби в Европе, а также единение европейских стран вокруг механизма введения санкций.

«Помните, как каждые шесть месяцев был кризис, как проголосуют итальянцы, испанцы, французы, немцы. Вы заметили, что этот вопрос больше не возникает. Разве теперь Европейский Союз не упорядочил политические санкции как инструмент противодействия Кремлю? ЕС сейчас более объединен в противодействии Кремлю», - заявил Дженсэн

Среди важных изменений в международной политике США, которые были в том числе обусловлены сначала аннексией Крыма, а теперь угрозой полномасштабного наступления на Украину со стороны России, Дженсен называет излом в восприятии настоящих врагов.

«Несколько последних администраций считали, что Китай геополитически более важен, чем Россия. Сейчас же Россия – это центральный вопрос внешней политики Байдена. Какой урок изучен? Что Россия - это угроза», - говорит эксперт.

Размышляя о будущем оккупированного Россией полуострова, эксперты отмечают, что сейчас самое главное, что подавляющее большинство стран мира не признало аннексию.

«В 2018 году Госсекретарь Майк Помпео издал декларацию, в которой прямо и четко отмечалось, что США никогда не признают нелегальную аннексию Крыма. Поэтому мы должны быть терпеливы, и следить за происходящим», - говорит Волкер.

Эксперты соглашаются с тем, что для разрешения ситуации с Крымом нужно подождать. В то же время, они обращают внимание на то, что нужно и дальше противодействовать России, особенно в ее попытке переписать историю региона.