Эксперты: угроза нового наступления России на Украину – одно из последствий слабой реакции Запада на события в Крыму

Бен Годжес, генерал-лейтенант армии США в отставке вспоминает, когда весной 2014-го он увидел видео из Крыма с «зелеными человечками», ему сразу было ясно, что это профессиональные солдаты.
С его мнением согласен и бывший постоянный представитель США при НАТО Курт Уолкер. По его словам, было очевидно, что за происходящим в Крыму стоит Россия. Ведь к тому моменту Москва уже имела достаточно мощное военное представительство на полуострове, и потому легко могла проводить в Крыму операции.
Волкер также добавляет, что она частично была связана с желанием администрации Барака Обамы «перезапустить» отношения с Россией и надеждами на то, что внутренне политическая ситуация в стране меняется к лучшему.
Последствия слабой реакции Запада на события в Крыму, по словам Волкера, призвали Путина начать операцию на Донбассе. В то же время в долгосрочной перспективе события весны 2014-го года показали настоящее лицо российских властей. Это стало одним из ориентиров для Запада в противодействии России сейчас.
Годжес, в свою очередь, убежден: последний события вокруг угрозы нового наступления России на Украину – также последствия слабой реакции на события в Крыму.
Среди других последствий аннексии Крыма директор российской программы Института Мира Дженсэн называет и уменьшение пророссийского лобби в Европе, а также единение европейских стран вокруг механизма введения санкций.
Среди важных изменений в международной политике США, которые были в том числе обусловлены сначала аннексией Крыма, а теперь угрозой полномасштабного наступления на Украину со стороны России, Дженсен называет излом в восприятии настоящих врагов.
Размышляя о будущем оккупированного Россией полуострова, эксперты отмечают, что сейчас самое главное, что подавляющее большинство стран мира не признало аннексию.
Эксперты соглашаются с тем, что для разрешения ситуации с Крымом нужно подождать. В то же время, они обращают внимание на то, что нужно и дальше противодействовать России, особенно в ее попытке переписать историю региона.
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