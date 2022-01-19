Эксперты сомневаются, что санкции умерят пыл России

09:03 19 Январь Киев, Украина

Усилия России по уменьшению зависимости от глобальной финансовой системы позволяют ей лучше перенести санкции со стороны США и ЕС, которые могут последовать за новой атакой Москвы на Украину.

Об этом пишет издание Financial Times.

Издание пообщалось с аналитиками, утверждающими, что успех усилий Москвы означает, что эффект сдерживания, имеющий западные угрозы новых санкций против России, уменьшен.

"Между тем, ЕС не избавился от зависимости от российского газа, что означает, что любые ограничения на экспорт энергии из России могут обернуться против тех, кто их введет - оставят Москве возможность нанести ответный удар, ограничив поставки", - пишет издание, отмечая, что в правительстве России считают, что Россия могла бы перенести и санкции подобные тем, которые были применены к КНДР и Ирану.

Среди признаков готовности России противостоять возможным новым санкциям издание указывает; рост валютных резервов ее центробанка до более чем 620 миллиардов долларов; уменьшение зависимости от зарубежных инвесторов;

"Любые потери будут приемлемыми и Кремль считает, что имеет ответ", - приводит издание мнение исследователя Московского центра Карнеги Александра Габуева.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США опроверг сообщение СМИ о том, что США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от международной системы расчетов SWIFT, в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины

"Ни один из вариантов не исключается", - заявил представитель Белого дома в комментарии по поводу сообщения.

"Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу жестких последствий для России в случае дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

В России настаивают на отсутствии планов нового нападения на Украину. Так, как сообщает МИД России, вчера в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Лавров призвал Вашингтон "не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власть в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения" .

Ранее Лавров также раскритиковал США за "практическую потерю культуры дипломатии и компромиссов" и превращение санкций в "главный инструмент внешней политики", и назвал "непристойной" идею введения санкций против Москвы в случае, если Россия "не уберет войска со своей суверенной территории" .

Как известно, на Западе не рассматривают возможность применения военной силы против России в случае ее нового вторжения в Украину, но настаивают на готовности применить беспрецедентные санкции, которые немедленно и в значительной степени отразятся на РФ.



В Конгрессе США ведется активная законодательная деятельность, призванная защитить Украину.

Так, на прошлой неделе сенатор от республиканской партии Марко Рубио представил новый законопроект, призванный сдержать Россию от дальнейшей агрессии в Украине путем санкций. Законопроект "О сдерживании авторитарных враждебных действий в 2022 году" предусматривает введение персональных санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра и министра обороны России а также российских олигархов, в случае дальнейшего нарушения территориальной целостности Украины со стороны России, или ее прокси-сил .



На днях известный эксперт по Украине, бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци", и критик российского правительства Андерс Аслунд предложил собственное видение эффективных санкций против России.

В серии сообщений, обнародованных в социальной сети Twitter Аслунд предлагает:

наложить "полные" санкции на "Северный поток-2";

отрезать крупные финансовые организации России от доступа к глобальным финансам и отрезать Россию от SWIFT;

запретить какие-либо торги с российским государственным долгом или государственными ценными бумагами;

наложить санкции все государственные предприятия.

Параллельно с этим Аслунд предлагает в ускоренном режиме предоставить Украине как можно больше вооружений, предложить ей план членства в НАТО и т.д.

Между тем эксперт американского исследовательского центра Center for a New American Security Джим Таусенд на днях заявил , что одних только экономических санкций, "насколько бы болезненными они ни были лично для Путина и его муртадов", не будет достаточно для того, чтобы помешать использованию Кремлем тактик, которые уже зарекомендовали себя как эффективные".