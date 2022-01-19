Эксперты сомневаются, что санкции умерят пыл России

Усилия России по уменьшению зависимости от глобальной финансовой системы позволяют ей лучше перенести санкции со стороны США и ЕС, которые могут последовать за новой атакой Москвы на Украину.
Об этом пишет издание Financial Times.
Издание пообщалось с аналитиками, утверждающими, что успех усилий Москвы означает, что эффект сдерживания, имеющий западные угрозы новых санкций против России, уменьшен.
Среди признаков готовности России противостоять возможным новым санкциям издание указывает; рост валютных резервов ее центробанка до более чем 620 миллиардов долларов; уменьшение зависимости от зарубежных инвесторов;
Ранее представитель Совета нацбезопасности США опроверг сообщение СМИ о том, что США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от международной системы расчетов SWIFT, в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины
В России настаивают на отсутствии планов нового нападения на Украину. Так, как сообщает МИД России, вчера в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Лавров призвал Вашингтон "не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власть в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения" .
Ранее Лавров также раскритиковал США за "практическую потерю культуры дипломатии и компромиссов" и превращение санкций в "главный инструмент внешней политики", и назвал "непристойной" идею введения санкций против Москвы в случае, если Россия "не уберет войска со своей суверенной территории" .
Как известно, на Западе не рассматривают возможность применения военной силы против России в случае ее нового вторжения в Украину, но настаивают на готовности применить беспрецедентные санкции, которые немедленно и в значительной степени отразятся на РФ.
В Конгрессе США ведется активная законодательная деятельность, призванная защитить Украину.
Так, на прошлой неделе сенатор от республиканской партии Марко Рубио представил новый законопроект, призванный сдержать Россию от дальнейшей агрессии в Украине путем санкций. Законопроект "О сдерживании авторитарных враждебных действий в 2022 году" предусматривает введение персональных санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра и министра обороны России а также российских олигархов, в случае дальнейшего нарушения территориальной целостности Украины со стороны России, или ее прокси-сил .
На днях известный эксперт по Украине, бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци", и критик российского правительства Андерс Аслунд предложил собственное видение эффективных санкций против России.
В серии сообщений, обнародованных в социальной сети Twitter Аслунд предлагает:
- наложить "полные" санкции на "Северный поток-2";
- отрезать крупные финансовые организации России от доступа к глобальным финансам и отрезать Россию от SWIFT;
- запретить какие-либо торги с российским государственным долгом или государственными ценными бумагами;
- наложить санкции все государственные предприятия.
Параллельно с этим Аслунд предлагает в ускоренном режиме предоставить Украине как можно больше вооружений, предложить ей план членства в НАТО и т.д.
Между тем эксперт американского исследовательского центра Center for a New American Security Джим Таусенд на днях заявил , что одних только экономических санкций, "насколько бы болезненными они ни были лично для Путина и его муртадов", не будет достаточно для того, чтобы помешать использованию Кремлем тактик, которые уже зарекомендовали себя как эффективные".
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