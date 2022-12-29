Эксперты обсудили возможное наступление армии рф на Украину с беларуси

11:27 29 декабря Киев, Украина





Белорусы будут "пушечным мясом" или полицаями



Открывая дискуссию руководитель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий. В "Укринформе" прошел круглый стол, на котором политические эксперты обсуждали возможность нового российского наступления на Украину с территории лукашенковской беларуси.Белорусы будут "пушечным мясом" или полицаямиОткрывая дискуссию руководитель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий.

"Один сценарный план по линии беларуси это то, что просто отвлекают внимание от тех событий, которые происходят на Востоке Украины.



Передислокация танковой армии, которую практически мы вдребезги разбили под Харьковом. Что-то похожее на маневры. Но это один возможный сценарий.



А другой вероятный сценарий это действительно начало широкомасштабной кампании со стороны беларуси".

Военнослужащих из беларуси могут задействовать на временно захваченных рф территориях Украины для осуществления "стабилизационных мероприятий".



Об этом сообщил председатель благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич.

"Мы располагаем информацией, что рф будет давить на лукашенко, чтобы втянуть белорусских солдат в войну. Речь идет о контингенте из 10-15 тыс. воинов из республики Беларусь, которых заведут на уже оккупированные территории для определенных стабилизационных мероприятий", - сказал он.

По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, у рф нет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.



Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории Беларуси маловероятным, хотя и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.

"Если все же наступление произойдет, то белорусские солдаты станут "пушечным мясом" для разминирования территории. Ими будут прикрываться, чтобы войти на украинскую территорию", - считает он.

Беларусь сверхважна для Украины



Будущее беларуси очень важно для будущего Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.