Эксперты обсудили возможное наступление армии рф на Украину с беларуси

11:27 29 декабря Киев, Украина

В "Укринформе" прошел круглый стол, на котором политические эксперты обсуждали возможность нового российского наступления на Украину с территории лукашенковской беларуси.

Белорусы будут "пушечным мясом" или полицаями

Открывая дискуссию руководитель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий.
"Один сценарный план по линии беларуси это то, что просто отвлекают внимание от тех событий, которые происходят на Востоке Украины.

Передислокация танковой армии, которую практически мы вдребезги разбили под Харьковом. Что-то похожее на маневры. Но это один возможный сценарий.

А другой вероятный сценарий это действительно начало широкомасштабной кампании со стороны беларуси".
Военнослужащих из беларуси могут задействовать на временно захваченных рф территориях Украины для осуществления "стабилизационных мероприятий".

Об этом сообщил председатель благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич.
"Мы располагаем информацией, что рф будет давить на лукашенко, чтобы втянуть белорусских солдат в войну. Речь идет о контингенте из 10-15 тыс. воинов из республики Беларусь, которых заведут на уже оккупированные территории для определенных стабилизационных мероприятий", - сказал он.
По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, у рф нет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.

Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории Беларуси маловероятным, хотя и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.
"Если все же наступление произойдет, то белорусские солдаты станут "пушечным мясом" для разминирования территории. Ими будут прикрываться, чтобы войти на украинскую территорию", - считает он.
Беларусь сверхважна для Украины

Будущее беларуси очень важно для будущего Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
"Я слышал, что Крым и беларусь - являются столбами российской империи. Я вспомнил известную фразу Бжезинского, что без Украины российская империя невозможна. Как мы видим вполне возможна. Так же она возможна и без Крыма и беларуси потому что внутри своей матрешковой структуры она является империей по своей внутренней структуре и по своему имперскому мифу. Конечно Крым и Беларусь это форпосты, которые выдвинуты в стратегических направлениях - один на Запад, второй на юго-запад ...

Потеря российской федерацией Крыма будет означать серьезный удар по политическому режиму рф. Но это еще не гарантирует, что российская империя падет. Она просто вернется в границы российской федерации на 1991 год. А беларусь - это стратегически важная для нас страна, нация и направление. И работы там для нас непочатый край. Когда-то польский интеллектуал Ежи Гедройц сказал, что: "Без независимой Украины невозможна независимая Польша". Но я бы так сказал, если бы был украинским Гедройцем, что "Без свободной беларуси, в Украине не будет покоя от российской угрозы", - отметил Горбач. 