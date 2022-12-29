Эксперты обсудили возможное наступление армии рф на Украину с беларуси

В "Укринформе" прошел круглый стол, на котором политические эксперты обсуждали возможность нового российского наступления на Украину с территории лукашенковской беларуси.
Белорусы будут "пушечным мясом" или полицаями
Открывая дискуссию руководитель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий.
Белорусы будут "пушечным мясом" или полицаями
Открывая дискуссию руководитель ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод" Юрий Федоренко отметил, что сейчас есть два сценарных плана развития событий.
Военнослужащих из беларуси могут задействовать на временно захваченных рф территориях Украины для осуществления "стабилизационных мероприятий".
Об этом сообщил председатель благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич.
Об этом сообщил председатель благотворительного фонда "Свободная Беларусь" Алексей Францкевич.
По мнению Францкевича, для прямого сухопутного вторжения предпосылок пока нет. По его словам, у рф нет достаточного количества войск для вторжения на территорию Украины.
Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории Беларуси маловероятным, хотя и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.
Лидер Международного движения "Говорите громче!" российский оппозиционер Андрей Сидельников также считает сухопутное вторжение с территории Беларуси маловероятным, хотя и не исключает такой возможности. Наиболее реальным сценарием, по его мнению, является дальнейшее использование белорусской военной инфраструктуры российской федерацией.
Беларусь сверхважна для Украины
Будущее беларуси очень важно для будущего Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Будущее беларуси очень важно для будущего Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
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