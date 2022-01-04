Эксперты ответили о перспективах «промышленного безвиза» в 2022 году

12:53 04 Январь Киев, Украина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины заявила, что ни о каком «промышленном безвизе» речи пока и не может быть. На повестке дня еще ряд других задач, которые необходимо решить в первую очередь.



Она отметила, что только ближе к лету готова будет конкретизировать что-либо по этому вопросу, акцентируя внимание на том, что «промышленный безвиз» заключить на саммите Украина-Европа в 2022 году нет возможности.



Следовательно, для начала необходимо завершить миссию по оценке готовности страны к заключению соответствующего соглашения, и только потом можно рассчитывать на начало официальных переговоров по «промышленному безвизу». Другими словами, в 2022 году можно рассчитывать только на инициирование обсуждения темы на официальном уровне, но никак не на подписание соглашения о промышленном безвизе.



Соглашение АСАА – это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. С ним производители промпродукции могут быть сертифицированными в Украине, без обращения к резиденту Евросоюза.



Планируется, что первыми получат такую возможность промышленные производители трех секторов: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. В случае успешного периода деятельности, «промышленный безвиз» коснется и других видов промдеятельности в Украине.