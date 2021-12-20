Эксперты объяснили, почему молчит Конституционный Суд

На рассмотрении Конституционного Суда седьмой год лежат три представления Верховного Суда и 47 народных депутатов с ходатайствами признать неконституционными ряд пунктов закона «Об очищении власти».
Об этом говорится в публикации Главкома.
Как считает бывший директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Конституционный Суд должен был предоставить все ответы еще шесть лет назад. Однако проявил себя исключительно как политический конъюнктурный орган, не способный вынести ни положительное, ни отрицательное решение.
«Суд фактически самоустранился от исполнения обязанностей по собственной безопасности и комфорту. И есть много объяснений, почему так происходит, и еще больше историй, почему власть крутится, как уж на сковороде, и ее должностным лицам все труднее и труднее удерживаться на должностях. Вопросы должны быть к власти: почему ставят себя выше закона и почему нет правосудия? – отмечает она.
Экснардеп Емец добавил: «Часть судей Конституционного Суда подпадает под закон о люстрации. У них есть очевидный конфликт интересов. Об этом я говорил, когда являлся представителем Верховной Рады в Конституционном Суде. Потому глубоко сомневаюсь, что этот состав суда вынесет финальное решение по этому вопросу».
Как считает бывший директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Конституционный Суд должен был предоставить все ответы еще шесть лет назад. Однако проявил себя исключительно как политический конъюнктурный орган, не способный вынести ни положительное, ни отрицательное решение.
«Суд фактически самоустранился от исполнения обязанностей по собственной безопасности и комфорту. И есть много объяснений, почему так происходит, и еще больше историй, почему власть крутится, как уж на сковороде, и ее должностным лицам все труднее и труднее удерживаться на должностях. Вопросы должны быть к власти: почему ставят себя выше закона и почему нет правосудия? – отмечает она.
Экснардеп Емец добавил: «Часть судей Конституционного Суда подпадает под закон о люстрации. У них есть очевидный конфликт интересов. Об этом я говорил, когда являлся представителем Верховной Рады в Конституционном Суде. Потому глубоко сомневаюсь, что этот состав суда вынесет финальное решение по этому вопросу».
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