Эксперты обвинили Германию в "близоруком эгоизме" и призвали ее к жестким санкциям против России

18:26 21 марта Киев, Украина





Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на открытое письмо 96 экспертов, обнародованном в газете Tagesspiegel.



Около ста экспертов по Восточной Европе и безопасности на фоне войны России против Украины раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России, призвав резко усилить Эксперты по вопросам Восточной Европы обвинили Германию в "близоруком эгоизме" в отношениях с Российской Федерацией. Они считают, что попытка сдержать Россию с помощью дипломатии и договоров потерпела крах, и требуют ужесточения санкций.Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на открытое письмо 96 экспертов, обнародованном в газете Tagesspiegel.Около ста экспертов по Восточной Европе и безопасности на фоне войны России против Украины раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России, призвав резко усилить санкции против Москвы.

"Открытая противоправная наступательная война России против мирной страны окончательно подтвердила провал политики по Москве , проводившейся Германией и ЕС в течение десятилетий", - говорится в открытом письме 96 экспертов, обнародованном в субботу, 19 марта, в газете Tagesspiegel.

Эксперты отмечают, что продолжающееся с 1992 года военное присутствие России в Молдове , экспансия в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 годах продемонстрировали провал политики, направленной на то, чтобы с помощью интенсивной дипломатии и договорных обязательств сдерживать “все более явные неоимпериалистические амбиции Москвы” .



Они напомнили, что даже открытая оккупация Крыма и "псевдогражданская война" на Донбассе не помешали Германии в 2015 году подписать договор о сооружении подводного участка газопровода "Северный поток-2" , а теперь, несмотря на войну в Украину, Германия продолжает масштабный импорт нефти и газа из РФ, щедро пополняющего российскую казну.



Уже одна трагическая и неясная судьба Украины должна быть достаточным основанием для более энергичных действий со стороны Германии и ЕС, однако предотвращение успеха Путина в его имперском реваншизме – в исконных интересах всей Европы. Торговля и общее благополучие возможны только в стабильном и мирном окружении. Успех Путина в Украине может привести к дальнейшей агрессии против внеблоковых соседних стран, таких как Молдова и Грузия и еще больше дестабилизировать европейский континент.



Авторы письма считают, что Германия и европейская восточная политика должны сконцентрироваться на том, чтобы активно способствовать выживанию Украины уже сегодня, вместо того, чтобы принимать меры, которые могут подействовать только через многие недели, а то и месяцы.

"Близорукому эгоизму Германии в общеевропейских усилиях противостоять путинской агрессии нужно положить конец и уже сейчас задействовать все доступные меры, чтобы повысить цену этой войны для России", - подчеркивают подписанты.

В качестве возможных мер они предлагают ввести санкции против всех без исключения российских банков, полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, прекратить закупку любой нефти, газа и другого сырья из РФ, изолировать Россию и ввести в ЕС визовые запреты для членов правительства РФ и приближенной правительству элиты, а также конфисковать финансовые средства и имущество близких к Путину российских олигархов и компаний.



Эксперты также призывают отстранить Россию от всех международных общественных и спортивных мероприятий, оказывать поддержку экономике и армии Украины и, в частности, поставлять Украине не только легкие, но и тяжелые оборонительные и наступательные вооружения, такие как крупные зенитные комплексы, самолеты, корабли и транспортные средства.