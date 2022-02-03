Эксперты колеблются с оценками нового трехстороннего союза между Украиной, Польшей и Великобританией

08:14 02 Февраль Киев, Украина

Предусматривает ли объявленный в Киеве альянс с Польшей и Великобританией гарантии безопасности Украины со стороны стран-членов НАТО? Это вопрос ведущий для международных обозревателей, экспертов, комментирующих объявления. Пока этот вопрос остается безответным со стороны сторон альянса.

"Хотелось бы узнать подробности", – твитует сегодня бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Соглашение между Великобританией-Украиной-Польшей, объявление которого ожидается, предположительно является решением направленным на сотрудничество подобным Веймарскому (Франция-Германия-Польша), Люблинскому (Литва-Польша-Украина) "треугольникам" скорее чем формальным альянсам. ждать подробностей", - пишет бывший координатор санкций в Госдепе США Даниэл Фрид, ныне эксперт исследовательского центра Atlantic Council.

"...не могу представить, чтобы Польша или Великобритания рисковали своими военными в случае вторжения России", - говорит американский политолог Ян Бреммер.

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует создать новый "малый альянс" с Польшей и Великобританией. Официально о создании нового формата будет заявлено позже.

"Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", - пояснил министр.

"Варшава, Киев и Лондон имеют не только реалистическое осознание угроз Европы и стратегию противодействия вызовам со стороны России, но и большой потенциал трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемого", – также сказал глава МИД.

Даниэль Шелиговский, исследователь Польского института международных дел отмечает, что будущий альянс не будет оборонным.

"Обратите внимание, что это не будет оборонным пактом, как об этом сообщают некоторые западные СМИ. "Стратегия малых альянсов" - это ярлык, под которым Украина развивает многостороннее сотрудничество", - говорит Шелиговский.

Между тем для части обозревателей именно аспект альянса в сфере безопасности является наиболее важным.