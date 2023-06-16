Эксперты ISW: развертывание ядерного оружия в беларуси не вызовет эскалацию

Планы размещения российского тактического ядерного оружия на территории беларуси направлены на укрепление военного контроля рф над этой страной, утверждают эксперты Института изучения войны.
В отчете ISW отмечается, что возможное развертывание ядерного оружия в беларуси вряд ли приведет к эскалации со стороны россии.
Подписание соглашения между министрами обороны россии и беларуси о размещении тактического ядерного оружия стало известно 25 мая.
Российский министр обороны сергей шойгу подчеркнул, что россия сохранит контроль над оружием, размещенным в беларуси, и отметил готовность белорусских самолетов нести ядерные боеприпасы.
Аналитики ISW также напомнили, что ранее президент россии владимир путин объявил о планах размещения тактического ядерного оружия в беларуси до 1 июля, возможно, с целью акцентировать внимание на потенциальной ядерной эскалации в связи с войной на Украине.
Подписанное соглашение также предусматривает размещение дополнительных военных контингентов и развитие военной инфраструктуры в беларуси.
Эксперты ISW отметили, что размещение тактического ядерного оружия требует наличия значительной военной инфраструктуры и контроля со стороны россии, что, вероятно, позволит кремлю дальше расширять свою сферу влияния в области безопасности беларуси.
В отчете ISW отмечается, что возможное развертывание ядерного оружия в беларуси вряд ли приведет к эскалации со стороны россии.
Подписание соглашения между министрами обороны россии и беларуси о размещении тактического ядерного оружия стало известно 25 мая.
Российский министр обороны сергей шойгу подчеркнул, что россия сохранит контроль над оружием, размещенным в беларуси, и отметил готовность белорусских самолетов нести ядерные боеприпасы.
Аналитики ISW также напомнили, что ранее президент россии владимир путин объявил о планах размещения тактического ядерного оружия в беларуси до 1 июля, возможно, с целью акцентировать внимание на потенциальной ядерной эскалации в связи с войной на Украине.
Подписанное соглашение также предусматривает размещение дополнительных военных контингентов и развитие военной инфраструктуры в беларуси.
Эксперты ISW отметили, что размещение тактического ядерного оружия требует наличия значительной военной инфраструктуры и контроля со стороны россии, что, вероятно, позволит кремлю дальше расширять свою сферу влияния в области безопасности беларуси.
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