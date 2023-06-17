Эксперты ISW: кремль использует ядерные боеголовки для контроля над беларусью

Военные эксперты Института изучения войны (ISW) утверждают, что заявления, которые поступают от кремля о передаче ядерных боеголовок, фактически закрепляют военный контроль россии над беларусью.
Эту информацию сообщают аналитики ISW в своем последнем отчете.
Отчет отмечает, что украинские вооруженные силы продолжают контрнаступление и успешно продвигаются на нескольких участках фронта с 16 июня.
Эксперты указывают, что кремль заявил о начале передачи тактических ядерных боеголовок (под контролем россии) в беларусь, согласно предварительно объявленным планам.
Согласно оценке ISW, размещение тактического ядерного оружия россии в беларуси является частью долгосрочной стратегии, нацеленной на укрепление военного контроля россии над беларусью, но маловероятно, что это приведет к эскалации со стороны россии.
Аналитики также обратили внимание на открытое письмо, подписанное несколькими нынешними и бывшими российскими чиновниками, в котором они призывают российские войска вернуться к "узнаваемым" границам российской федерации в свете кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.
Особо отмечается, что чиновники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором заявляется, что разрушение плотины Каховской ГЭС окажет серьезное влияние на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.
В отчете подчеркивается, что российские чиновники, не имеющие связи с Кремлем, могут использовать общественную озабоченность экологической и гуманитарной ситуацией, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС, для выражения своей оппозиции войне в Украине, не критикуя непосредственно военные действия, поскольку кремль создал условия для подавления антивоенной позиции.
Эту информацию сообщают аналитики ISW в своем последнем отчете.
Отчет отмечает, что украинские вооруженные силы продолжают контрнаступление и успешно продвигаются на нескольких участках фронта с 16 июня.
Эксперты указывают, что кремль заявил о начале передачи тактических ядерных боеголовок (под контролем россии) в беларусь, согласно предварительно объявленным планам.
Согласно оценке ISW, размещение тактического ядерного оружия россии в беларуси является частью долгосрочной стратегии, нацеленной на укрепление военного контроля россии над беларусью, но маловероятно, что это приведет к эскалации со стороны россии.
Аналитики также обратили внимание на открытое письмо, подписанное несколькими нынешними и бывшими российскими чиновниками, в котором они призывают российские войска вернуться к "узнаваемым" границам российской федерации в свете кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.
Особо отмечается, что чиновники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором заявляется, что разрушение плотины Каховской ГЭС окажет серьезное влияние на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.
В отчете подчеркивается, что российские чиновники, не имеющие связи с Кремлем, могут использовать общественную озабоченность экологической и гуманитарной ситуацией, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС, для выражения своей оппозиции войне в Украине, не критикуя непосредственно военные действия, поскольку кремль создал условия для подавления антивоенной позиции.
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