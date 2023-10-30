Эксперт: оккупанты готовятся к атакам на энергосистему

14:54 30 октября Киев, Украина

Директор Центра исследований энергетики, Александр Харченко, заявил, что в случае возобновления атак на энергетическую систему, оккупанты сосредоточатся на высоковольтных подстанциях и угольной генерации.

"Я не ожидаю атак на атомные объекты. Думаю, атакованы будут, прежде всего, высоковольтные подстанции, связанные с этими объектами, ключевые высоковольтные подстанции по стране", - заявил Харченко.

Кроме того, он подчеркнул, что угольная генерация также может стать объектом для атак.



Харченко отметил, что Украина предприняла значительные усилия для обеспечения защиты энергетической инфраструктуры, включая улучшение координации противовоздушной обороны и физическую безопасность. Однако он подчеркнул, что даже с такими мерами безопасности нельзя гарантировать полное отсутствие последствий в случае атак.



/>Эксперт также предупредил, что в холодные дни Украине может не хватить генерации для удовлетворения потребности в электроэнергии.

"Если будет -10 градусов, по системе не будет хватать 2-2,5 ГВт мощности. Это не "апокалипсис", но это сложная ситуация, которая может привести к временным отключениям", - добавил он.

В случае необходимости ограничения потребления, отключения не будут проводиться круглосуточно, а будут приходиться на часы пик - утро и вечер.



Харченко также обратил внимание на попытки российских хакеров вызвать техногенные аварии в городах. Он пояснил, что украинская энергетическая система исторически ориентирована на поставку электроэнергии в крупные промышленные регионы, в то время как большинство городов не имеют собственных источников генерации.