Экс-нардепа Семенченко снова отправили за решетку

18:52 26 июля Киев, Украина

Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ об изменении меры пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко, решением суда экс-нардеп отправлен в СИЗО.

Об этом сообщил в Соломенского суда Киева, 26 июля.





Таким образом, Семен Семенченко провел на свободе менее двух недель после того, как 14 июля ему была изменена мера пресечения на домашний арест. До этого дня в отношении Семенченко действовала мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста , но следователи СБУ считают, что Семенченко может влиять на свидетелей в связи с чем ими было подано ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.Таким образом, Семен Семенченко провел на свободе менее двух недель после того, как 14 июля ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

Напомним, что по версии следствия, Семен Семенченко организовал работу незаконной ЧВК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.