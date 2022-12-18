Экс-нардеп и слуга Кремля Царев признал, что россия "потеряла" Украину

09:27 18 декабря Киев, Украина

Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Украины Олег Царев, открыто поддержавший российское вторжение, и которого суд заочно приговорил к 12 годам заключения, признал, что план по захвату Украины провалился. Об этом Царев заявил в интервью изданию The New York Times.

"Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее", - сказал он в телефонном разговоре с журналистами издания.

Он также заявил, что приезжал в Украину и участвовал в войне в начале вторжения, но, по его словам, "россияне не поняли", что украинцы будут сопротивляться, думая, что "все будет легко".

Экс-нардеп заявил, что он будет счастлив, если боевые действия просто прекратятся на нынешних линиях фронта, поскольку с начала вторжения россии не удалось захватить и удержать ни один областной центр.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов - ред.) не были готовы", - сказал Царев.

The New York Times отмечает, что Царев является марионеточным лидером Кремля.

Напомним, по Олегу Цареву "давно плачет" тюрьма. В мае 2022 года суд приговорил экс-нардепа к 12 годам тюрьмы.

А осенью стало известно, что Царева обвиняют по факту госизмены и незаконного пересечения государственной границы Украины. Дело передано у суд.