Экс-министра образования Табачника подозревают в госизмене

07:39 23 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины сообщила бывшему министру образования Дмитрию Табачнику подозрение в государственной измене в условиях военного положения.

Об этом говорится в тексте подозрения.



По данным следствия Табачник организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования и подготовки к проведению референдумов.



В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения рф Андреем Плутиницким. При этом действовал как представитель высших органов власти рф.



В июне Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "главой МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании (восстановлении) службы по чрезвычайным ситуациям, подписании договора о сотрудничестве с Управлением внутренних дел в Херсонской области и создании службы "112".



25 и 26 июля Табачник получил от Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков. На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства рф докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов.



16 августа Табачник в мессенджере Telegram написал абоненту "Олегу Владимировичу Козлову", считающемуся сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ рф. Табачник сообщил о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в создании сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащем хранении вакцин и инсулинов.



Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.