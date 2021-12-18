Экс-министр экологии Николай Злочевский объявлен в розыск

20:41 10 Август Киев, Украина

В розыскной базе МВД появилась новая анкета, НАБУ и спецантикоррупционная прокуратура, объявили экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в розыск.

Как известно, НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Злочевскому в организации дачи неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому. Позже его вызвали на допрос.

Напомним, НАБУ задержало трех человек по подозрению в даче взятки Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере 6 млн долларов. По версии следствия, указанные лица пытались подкупить руководителей антикоррупционных органов за то, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Национального банка Украины, выданного подконтрольному Сергею Курченко Реал банку, и легализации этих средств.



Сначала ВАКС взял под стражу бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичу с альтернативой 40 млн грн залога, которые за него внесли. Также суд арестовал первого замначальника киевской налоговой Николая Ильяшенко с залогом в 84 млн грн. Кроме того, ВАКС отправил в СИЗО Мазурову, установив ей альтернативой аж 120 млн грн залога. Недавно за нее тоже внесли залог.