Экс-главу КС Тупицкого объявили в международный розыск

По ходатайству Офиса генерального прокурора Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в международный розыск.
Об этом сообщили в телеграмме Офиса генерального прокурора Украины.
Прокуроры заявили ходатайство о розыске из-за систематического уклонения обвиняемого от суда. Адвокаты Тупицкого – Константин Дорошенко и Александр Телешецкий – тоже не пришли на заседание.
Они ходатайствовали об отложении "при участии в дебатах в другом судебном деле в Винницкой области". В то же время на предыдущем заседании 10 дней назад адвокаты о командировках в Винницкую область ничего не сказали.
Далее прокуратура будет ходатайствовать о заочном избрании Тупицкому меры пресечения в виде содержания под стражей. После этого Украина сможет обращаться в Австрию, где находится экс-председатель КСУ, с запросом об экстрадиции обвиняемого.
17 марта 2022 года Тупицкий незаконно пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве, отмечают в ОГПУ.
Тупицкого обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.
По версии следствия, в октябре 2018 года он, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины [Виктора Татькова], которого также разыскивают правоохранители, подкупил свидетеля. Тот отказался давать показания или давал заведомо ложные показания в уголовном производстве относительно противоправного завладения имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Кроме того, в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно по корыстным мотивам предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 384 и К). .
Досудебное расследование проводили следователи Государственного бюро расследований.
Об этом сообщили в телеграмме Офиса генерального прокурора Украины.
Прокуроры заявили ходатайство о розыске из-за систематического уклонения обвиняемого от суда. Адвокаты Тупицкого – Константин Дорошенко и Александр Телешецкий – тоже не пришли на заседание.
Они ходатайствовали об отложении "при участии в дебатах в другом судебном деле в Винницкой области". В то же время на предыдущем заседании 10 дней назад адвокаты о командировках в Винницкую область ничего не сказали.
Далее прокуратура будет ходатайствовать о заочном избрании Тупицкому меры пресечения в виде содержания под стражей. После этого Украина сможет обращаться в Австрию, где находится экс-председатель КСУ, с запросом об экстрадиции обвиняемого.
17 марта 2022 года Тупицкий незаконно пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве, отмечают в ОГПУ.
Тупицкого обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.
По версии следствия, в октябре 2018 года он, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины [Виктора Татькова], которого также разыскивают правоохранители, подкупил свидетеля. Тот отказался давать показания или давал заведомо ложные показания в уголовном производстве относительно противоправного завладения имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Кроме того, в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно по корыстным мотивам предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 384 и К). .
Досудебное расследование проводили следователи Государственного бюро расследований.
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