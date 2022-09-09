Экс-главком армии США в Европе: при должной поддержке Украина вернет Крым в 2023 году

По мере того, как украинские высокоточные ракеты продолжают обстреливать российские пути снабжения к Херсону на юге, а сухопутные войска Украины добиваются успехов в северной Харьковской области, растет оптимизм в отношении того, что российско-украинская война в конечном итоге закончится полной военной победой Киева.
Об этом заявил генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе.
Ходжес отметил, что спустя полгода после начала вторжения россия смогла занять только 20% территорий Украины, а наступательные возможности российских войск уже практически иссякли.
Бывший главком добавил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечивать украинских военных тем оружием и в том количестве, что они запрашивают.
Бывший главком добавил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечивать украинских военных тем оружием и в том количестве, что они запрашивают.
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