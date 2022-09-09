Экс-главком армии США в Европе: при должной поддержке Украина вернет Крым в 2023 году

14:26 09 сентября Киев, Украина

По мере того, как украинские высокоточные ракеты продолжают обстреливать российские пути снабжения к Херсону на юге, а сухопутные войска Украины добиваются успехов в северной Харьковской области, растет оптимизм в отношении того, что российско-украинская война в конечном итоге закончится полной военной победой Киева.

Об этом заявил генерал Бен Ходжес , бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе.

"Украинцы спасли свою страну и создали условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет. Украинская армия сможет одержать полную победу в войне с россией, если западные страны начнут оказывать Киеву настоящую материальную и моральную поддержку. В таком случае украинцы уже в 2023 году возьмут под контроль все свои территории, включая Крым" , - сказал Ходжес.

Ходжес отметил, что спустя полгода после начала вторжения россия смогла занять только 20% территорий Украины, а наступательные возможности российских войск уже практически иссякли.



Бывший главком добавил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечивать украинских военных тем оружием и в том количестве, что они запрашивают.