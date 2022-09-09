Экс-главком армии США в Европе: при должной поддержке Украина вернет Крым в 2023 году

14:26 09 сентября Киев, Украина

По мере того, как украинские высокоточные ракеты продолжают обстреливать российские пути снабжения к Херсону на юге, а сухопутные войска Украины добиваются успехов в северной Харьковской области, растет оптимизм в отношении того, что российско-украинская война в конечном итоге закончится полной военной победой Киева.
 
Об этом заявил генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе.
"Украинцы спасли свою страну и создали условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет. Украинская армия сможет одержать полную победу в войне с россией, если западные страны начнут оказывать Киеву настоящую материальную и моральную поддержку. В таком случае украинцы уже в 2023 году возьмут под контроль все свои территории, включая Крым", - сказал Ходжес.
Ходжес отметил, что спустя полгода после начала вторжения россия смогла занять только 20% территорий Украины, а наступательные возможности российских войск уже практически иссякли.

Бывший главком добавил, что Соединенным Штатам необходимо обеспечивать украинских военных тем оружием и в том количестве, что они запрашивают.
«Единственное число, которое имеет значение, — это процент закрытых потребностей. Я хотел бы услышать, что мы [США] поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить россию и вернуть свою территорию, и мы работаем над остальными 20%», — заключил отставной генерал-лейтенант.