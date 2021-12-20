Экс-глава Укравтодора Славомир Новак останется под арестом

18:59 11 Август Киев, Украина

Адвокаты намеревались изменить меру пресечения для Новака, однако польский суд принял решение оставить, экс-председателя "Укравтодора" Славомира Новака, под арестом.
"... Суд отклонил жалобу его защиты и поддержал решение предыдущей инстанции о содержании под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.

Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально выдвинули обвинения.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.