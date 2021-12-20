Экс-глава Укравтодора Славомир Новак останется под арестом

Адвокаты намеревались изменить меру пресечения для Новака, однако польский суд принял решение оставить, экс-председателя "Укравтодора" Славомира Новака, под арестом.
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.
Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально выдвинули обвинения.
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
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