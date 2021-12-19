Экс-глава ГУР Бурба рассказал о причине провала спецоперации по ЧВК "Вагнера"

08:58 20 Ноябрь Киев, Украина

В уже нашумевшем расследовании провала спецоперации по задержанию ЧВК "Вагнера" открываются всё новые и далеко не безопасные для Украины подробности. Впервые на канале телевидения в программе "Свобода слова" выступил экс-глава ГУР (Главного управления разведки) Министерства обороны Василий Бурба.

Как рассказал бывший руководитель разведки, для Украины задержание военных преступников из банды Вагнера представляло огромное стратегическое значение. По его словам, для Украины поимка вагнеровцев позволила бы выиграть во многих ситуациях, связанных с войной на Донбассе и оккупацией Крыма.

"Не хватало тех российских наемников, которые по прямому приказу ФСБ России выполняли задания не только по убийству наших граждан, но и по убийству граждан иностранных государств", - сказал генерал-полковник.

Привлечение к ответственности наемных преступников группы дало бы возможность показать всему миру, что наша страна может себя отстоять и раскрыть истинных виновников происходящих преступлений, заявил Бурба.

"Мы хотели не только показать, как они это делали. Задача была одна: определить их и в какой-то мере, в какой-то форме доправить их в суд", – сказал он.

Главной причиной провала операции, по мнению генерала Бурбы, стали люди из круга власти, которые "сливают" информацию врагу". Говоря языком разведки, в украинской власти работает российский "крот".

Поспособствовали провалу также недостаточная подготовка наших спецслужб и "хорошая работа контрразведки Беларуси".

По неизвестной причине финальный этап спецоперации в последний момент был перенесен. Указ президента о переносе операции Бурбе отдал глава Офиса Президента (тогда им был Андрей Ермак).

Поскольку глава ГУР подчинен непосредственно президенту, а Ермак представлялся от имени Зеленского, кроме того, он ранее присутствовал на всех совещаниях по вопросу операции, Бурба не мог не подчиниться указу. Разведка не могла действовать без одобрения президента. Именно этот перенос, по мнению генерала Бурбы, послужил причиной провала.

Экс-разведчик убежден, что спецслужбы Беларуси, "никогда бы не отдали" вагнеровцев Украине, ведь Беларусь и Россия – "это одно государство, одни спецслужбы".

Всех украинских разведчиков – участников операции уволили, причем не только из ГУР, но и из ВСУ. У них изъяли документы прикрытия, а это означает, что все они стали открытой мишенью для российских спецслужб. Их жизни в опасности и государство бездействует в этом вопросе. Более того, имена этих разведчиков разглашают в СМИ.

Как сказал в заключение Василий Бурба, если страна позволяет службам ФСБ убивать своих разведчиков, запугивать и угрожать тем, кто пойдет воевать против России, то «мы воюем сами против себя".