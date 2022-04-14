Экс-глава банка Финансы и Кредит Жеваго объявлен в международный розыск

Подозреваемый в растрате и в декларировании недостоверной информации бывший депутат и экс-глава Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в международный розыск.
Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Государственное бюро расследований.
По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя. В частности, кредиторы списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка, после чего тот был объявлен банкротом.
Напомним, Госбюро расследований в 2019 году объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации. Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину.
Напомним, Госбюро расследований в 2019 году объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации. Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину.
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