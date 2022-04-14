Экс-глава банка Финансы и Кредит Жеваго объявлен в международный розыск

18:28 15 июля Киев, Украина

Подозреваемый в растрате и в декларировании недостоверной информации бывший депутат и экс-глава Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в международный розыск.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

"27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО Банк Финансы и Кредит, организовал растрату $113 млн финансового учреждения", - говорится в сообщении.