Экс-глава банка Финансы и Кредит Жеваго объявлен в международный розыск

18:28 15 июля Киев, Украина

Подозреваемый в растрате и в декларировании недостоверной информации бывший депутат и экс-глава Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в международный розыск.
 
Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Государственное бюро расследований.
"27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО Банк Финансы и Кредит, организовал растрату $113 млн финансового учреждения", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя. В частности, кредиторы списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка, после чего тот был объявлен банкротом.

Напомним, Госбюро расследований в 2019 году объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации. Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину.