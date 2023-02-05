Экс-чиновников времен Януковича лишили гражданства и имущества

07:31 05 февраля Киев, Украина

Имущество ряда экс-чиновников времен Януковича конфискуют в пользу государства. Об этом вечером в субботу, 4 февраля, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По словам Арахамии, такое решение может быть принято после применения против экс-чиновников санкций.

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - заявил депутат.

Он также сообщил, что среди прочих в списке:

Андрей Клюев

Дмитрий Табачник

Александр Клименко

Виталий Захарченко

Александр Якименко

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины этих пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Кроме того, в списке на лишение украинского гражданства - депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев и депутат Одесского городского совета Виктор Баранский.

Гражданства лишат также Александра Горбылева, Богдана Клюева и Виталия Слабу.

Напомним, решения касательно лишения некоторых лиц украинского гражданства президент анонсировал в вечернем видеообращении к народу 4 февраля.