Экс-чиновников времен Януковича лишили гражданства и имущества

Имущество ряда экс-чиновников времен Януковича конфискуют в пользу государства. Об этом вечером в субботу, 4 февраля, заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По словам Арахамии, такое решение может быть принято после применения против экс-чиновников санкций.
Он также сообщил, что среди прочих в списке:
- Андрей Клюев
- Дмитрий Табачник
- Александр Клименко
- Виталий Захарченко
- Александр Якименко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины этих пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.
Кроме того, в списке на лишение украинского гражданства - депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев и депутат Одесского городского совета Виктор Баранский.
Гражданства лишат также Александра Горбылева, Богдана Клюева и Виталия Слабу.
Напомним, решения касательно лишения некоторых лиц украинского гражданства президент анонсировал в вечернем видеообращении к народу 4 февраля.
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