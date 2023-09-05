Экс-главу Нацбанка подозревают в создании преступной организации и легализации средств

НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка Кириллу Шевченко, добавив к предыдущим обвинениям в злоупотреблении служебным положением новые статьи о создании преступной организации и легализации средств.
По версии следствия, Шевченко и его сообщники создали преступную организацию, которая занималась хищением средств Укргазбанка.
Они подделывали документы, согласно которым 52 физическим и юридическим лицам якобы помогали привлекать в банк клиентов на обслуживание. За эту "помощь" им начисляли агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
Средства перечислялись на счета подставных лиц, которые контролировались членами преступной организации.
Шевченко и его сообщники использовали эти средства для собственного обогащения, предоставления взяток руководителям государственных субъектов хозяйствования и финансирования другой противоправной деятельности.
Новые обвинения, предъявленные Шевченко, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
По версии следствия, Шевченко и его сообщники создали преступную организацию, которая занималась хищением средств Укргазбанка.
Они подделывали документы, согласно которым 52 физическим и юридическим лицам якобы помогали привлекать в банк клиентов на обслуживание. За эту "помощь" им начисляли агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.
Средства перечислялись на счета подставных лиц, которые контролировались членами преступной организации.
Шевченко и его сообщники использовали эти средства для собственного обогащения, предоставления взяток руководителям государственных субъектов хозяйствования и финансирования другой противоправной деятельности.
Новые обвинения, предъявленные Шевченко, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
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