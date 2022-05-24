Экс-глава разведки прокомментировал будущее Путина

16:08 24 мая Киев, Украина

Бывший глава Ми-6 Ричард Дирлав считает, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий.

Сделает это он не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.



Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.



По словам бывшего главы, Путин может уйти с поста президента РФ уже до следующего года. Однако это связано не с войной в Украине, а с состоянием здоровья 69-летнего кровавого диктатора.



Уже в скором времени Путина могут отправить в санаторий. Оттуда он уже не выйдет в качестве президента РФ и лишится власти, считает Дирлав, возглавлявший британскую разведку с 1999 по 2004 год.

"Я не думаю, что он будет жив в 2023 году", — сказал экс-глава Ми-6.

Дирлав также предположил, кто заменит диктатора, когда тот умрет. Новым президентом РФ может стать Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности страны-агрессора.