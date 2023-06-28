Экс-глава Николаевской окружной прокуратуры осужден за государственную измену

Экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, Геннадий Герман, был признан виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой и осужден за государственную измену на пожизненное лишение свободы, согласно информации, предоставленной пресс-службой Службы безопасности Украины (СБУ).
Решение об этом было вынесено Приморским районным судом Одессы 28 июня.
После оглашения приговора Германа на него были брошены сырыми яйцами, как сообщают СМИ.
Согласно следствию, мужчина передавал информацию о текущей оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лицах, о пленных и местах их содержания, а также о результатах обстрелов в Николаеве, суточных паролях для блокпостов на территории области и других подобных сведениях.
Во время судебного заседания Герман не признал свою вину. Тем не менее, суд присудил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Решение об этом было вынесено Приморским районным судом Одессы 28 июня.
После оглашения приговора Германа на него были брошены сырыми яйцами, как сообщают СМИ.
Согласно следствию, мужчина передавал информацию о текущей оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лицах, о пленных и местах их содержания, а также о результатах обстрелов в Николаеве, суточных паролях для блокпостов на территории области и других подобных сведениях.
Во время судебного заседания Герман не признал свою вину. Тем не менее, суд присудил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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