Экономических санкций недостаточно, чтобы сдержать Россию - Западные аналитики

14:45 27 Декабрь Киев, Украина

Российская агрессия против Украине, шансы сдержать эскалацию и методы борьбы против агрессора стали темой ряда публикаций в западных СМИ в эти дни.



Азовское море ежедневно рискует стать полем прямого конфликта между Украиной и Россией, Азовское море ежедневно рискует стать полем прямого конфликта между Украиной и Россией, говорится в статье The Washington Post от 25 декабря. Авторы публикации приводят пример прохождения украинского судна "Донбасс", отмечают огласку, которую это событие получило в российских СМИ, и предполагают, что инцидент угрожал стать поводом для войны.

"Наряду со всем международным вниманием к концентрации российских войск на границе Украины, если вторжение начнется с моря, украинские войска в большинстве своем будут бессильны", - говорится в публикации.

Эндрю Креймер в статье The New York Times задает вопрос о том, готова ли команда украинского президента Владимира Зеленского, где большое количество составляют представители шоу-бизнеса, ответить на риски перед лицом российской агрессии.



"Военные "Военные аналитики описывают ряд сценариев конфликта, - говорится в статье, - включая ограниченное использование силы Россией. Однако полномасштабное вмешательство стало бы крупнейшим военным действием в Европе со времен Второй мировой войны, закрепило бы раздел между Востоком и Западом, привело бы к гибели неизвестного количества военных с обеих сторон, а также гражданских в Украине".

"В то время когда Украина готовится к возможной войне с Россией, растет тревога, что неопытность круга Зеленского может иметь негативные последствия и не только для их страны", - говорится в статье NYT.

Варианты нетрадиционных методов защиты Украины рассматривают аналитики Крис Бронк и Гебриэл Коллинз в статье американского оборонного издания Defense One. Ни задействованных сил, ни экономических санкций, которым угрожают Вашингтон и Брюссель, недостаточно, чтобы сдержать Россию. Против российского "медведя" они советуют Украине применить "защиту дикобраза" - интегрированную стратегию быстрых действий для увеличения расходности агрессии против Украины.

"Чтобы сдержать комбинированное вооруженное вторжение России, нужно ингерировать дроны с противовоздушными, противотанковыми активами и особенно с киберактивами", - отмечают аналитики. .

Они призывают США помочь Украине, выделив десятую часть средств, которые шли на поддержку Афганистана и Ирака



Среди действий по сдерживанию дальнейшей российской агрессии аналитики, в частности, указывают на расширение использования дронов, использование кибермер для защиты оппонентов Путина от кибернападений, создание рисков для российских трубопроводов и энергетики, системы позиционирования GLONASS, систем связи, особенно, "если связаны" с Россией деятели будут нападать на украинскую энергосистему как в 2015 и 2016 годах", указывают авторы публикации. Они также указывают на возможность кибердий против состояния российских олигархов, удерживаемых за рубежом.



На случай активных боевых действий, считают эксперты, Украине следует ограничить высоту полетов российских вертолетов, используя американские "Стингеры", или польские системы GROM/Piorun, а на земле применять противотанковые "Джавелины".