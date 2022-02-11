Экологическая тема была годами недофинансирована – Береза

13:21 22 Сентябрь Киев, Украина

На своей странице в Facebook лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза , который баллотируется на должность киевского городского головы, выразил возмущение количеством мусора на улицах столицы и вообще состоянием экологии.



“Пожар в Дарницком районе, где уже второй день горит свалка – это игнорирование киевским руководством существования самой свалки. В результате на улице Коллекторной вторые сутки тушат пожар площадью около 2000 м2. Из-за пожара задымлены многие районы Киева. Спасатели просят не выходить на улицу без надобности и не открывать окна”, – сообщил Борислав Береза.



“Зачем заниматься экологическими и экономическими проблемами Киева, когда можно системно пиариться на освоении бюджета, делать проекты по завышенным ценам и банально заниматься вопросами застройщиков, а не созданием комфортных условий для жизни киевлян”, – подчеркнул он.









