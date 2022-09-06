ЕК утвердила предложение об отказе от упрощённого визового режима с россией

Еврокомиссия (ЕК) согласилась полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с рф — оно прекратит действие с 12 сентября.
Основные изменения:
📌 Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;
📌Cроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев;
📌Долгосрочных и многократных виз станет сильно меньше, либо вообще не будет;
📌 Страны ЕС планируют выдавать визы исключительно на срок поездки;
Кроме этого, приоритетом выдачи шенгенских виз должны стать гуманитарные причины, а в последнюю очередь – туристические цели.
Некоторые страны ЕС могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам россиянам, что означает отзыв действующих шенгенов.
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