ЕК утвердила предложение об отказе от упрощённого визового режима с россией

Еврокомиссия (ЕК) согласилась полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с рф — оно прекратит действие с 12 сентября.

«С рф больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной рф», — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.