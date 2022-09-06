ЕК утвердила предложение об отказе от упрощённого визового режима с россией

16:35 06 сентября Киев, Украина

Еврокомиссия (ЕК) согласилась полностью отказаться от соглашения об упрощенном визовом режиме с рф — оно прекратит действие с 12 сентября.
«С рф больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима — это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной рф», — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Основные изменения:

📌 Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

📌Cроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев;

📌Долгосрочных и многократных виз станет сильно меньше, либо вообще не будет;

📌 Страны ЕС планируют выдавать визы исключительно на срок поездки;

Кроме этого, приоритетом выдачи шенгенских виз должны стать гуманитарные причины, а в последнюю очередь – туристические цели.

Некоторые страны ЕС могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам россиянам, что означает отзыв действующих шенгенов.