17:58 08 сентября Киев, Украина

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что союзники Украины не должны беспокоиться о предоставлении ей снарядов с обедненным ураном, поскольку россия представляет более серьезную угрозу, разыгрывая ядерную карту и используя продовольствие как оружие.



На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналистов попросили прокомментировать решение Вашингтона о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина обороняется от вооруженной агрессии россии и борется за свое выживание.



Стано заявил, что союзники Украины предоставляют ей оружие, чтобы помочь ей защититься, и призвал сосредоточиться на действиях россии, которые представляют реальную угрозу миру.



Он отметил, что россия продолжает разыгрывать ядерную карту, разместив войска и оружие на Запорожской атомной электростанции, и использует голод как оружие, нанося удары по инфраструктуре украинских речных портов.



Стано также напомнил, что россия решила разместить свое ядерное оружие в беларуси.