ЕК: россия представляет более серьезную угрозу, чем переданные Украине снаряды с обедненным ураном

17:58 08 сентября Киев, Украина

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что союзники Украины не должны беспокоиться о предоставлении ей снарядов с обедненным ураном, поскольку россия представляет более серьезную угрозу, разыгрывая ядерную карту и используя продовольствие как оружие.

На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналистов попросили прокомментировать решение Вашингтона о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина обороняется от вооруженной агрессии россии и борется за свое выживание.

Стано заявил, что союзники Украины предоставляют ей оружие, чтобы помочь ей защититься, и призвал сосредоточиться на действиях россии, которые представляют реальную угрозу миру.

Он отметил, что россия продолжает разыгрывать ядерную карту, разместив войска и оружие на Запорожской атомной электростанции, и использует голод как оружие, нанося удары по инфраструктуре украинских речных портов.

Стано также напомнил, что россия решила разместить свое ядерное оружие в беларуси.
 
"Вот за это действительно надо беспокоиться. А что касается военной помощи, которую союзники оказывают Украине, то главная цель - чтобы Украина победила в своей легитимной оборонительной борьбе за выживание", - подчеркнул спикер.