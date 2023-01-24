ЕК приветствует усилия Украины по искоренению коррупции на всех уровнях

17:33 24 января Киев, Украина

Европейская комиссия (ЕК) на фоне расследований фактов коррупции в Украине приветствует усилия государства по проведению реформ для искоренения этого явления. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК по вопросам расширения и соседства Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе во вторник, 24 января.

Европейская чиновница отреагировала таким образом на информацию об отставках среди представителей власти Украины после сообщений СМИ о проявлениях коррупции.

"Да, мы приняли во внимание сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует эти случаи. Существует общее правило - мы не комментируем продолжающиеся уголовные расследования. Но мы приветствуем тот факт, что властные структуры Украины серьезно относятся к этим проблемам", - подчеркнула она.

Писонеро отметила, что в рамках процесса расширения Украина обязалась усилить борьбу против коррупции, в том числе и на высшем уровне, путем проведения активных и эффективных расследований, а также достижения соответствия между количеством расследований и вынесенных судебных приговоров.

"Это в заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС. Важно также отметить, что после его обнародования Украина уже предприняла несколько важных шагов, в частности назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начат процесс отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро. Безусловно, необходимы дальнейшие действия и усилия по укреплению антикоррупционных институций", - объяснила чиновница.

Писонеро также добавила, что Еврокомиссия оценит достигнутый Украиной прогресс по внедрению реформ, определенных ЕС в рамках пакета расширения, осенью 2023 года.

«Антикоррупционная деятельность является ключевым фактором в процессе расширения ЕС, а также условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС. Мы находимся в тесном контакте с властями Украины, чтобы гарантировать, что средства использованы должным образом», - подытожила спикер ЕК.

Как известно, накануне СМИ сообщили, что Минобороны якобы закупает продукты в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева.

В итоге руководство военного ведомства вызвали в Раду из-за этой информации.

В свою очередь глава Минобороны Алексей Резников опроверг эту информацию. Он считает, что цель "вброса" – подрыв доверия к Минобороны накануне Рамштайна-9.