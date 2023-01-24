ЕК приветствует усилия Украины по искоренению коррупции на всех уровнях

Европейская комиссия (ЕК) на фоне расследований фактов коррупции в Украине приветствует усилия государства по проведению реформ для искоренения этого явления. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК по вопросам расширения и соседства Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе во вторник, 24 января.
Европейская чиновница отреагировала таким образом на информацию об отставках среди представителей власти Украины после сообщений СМИ о проявлениях коррупции.
Писонеро отметила, что в рамках процесса расширения Украина обязалась усилить борьбу против коррупции, в том числе и на высшем уровне, путем проведения активных и эффективных расследований, а также достижения соответствия между количеством расследований и вынесенных судебных приговоров.
Писонеро также добавила, что Еврокомиссия оценит достигнутый Украиной прогресс по внедрению реформ, определенных ЕС в рамках пакета расширения, осенью 2023 года.
Как известно, накануне СМИ сообщили, что Минобороны якобы закупает продукты в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева.
В итоге руководство военного ведомства вызвали в Раду из-за этой информации.
В свою очередь глава Минобороны Алексей Резников опроверг эту информацию. Он считает, что цель "вброса" – подрыв доверия к Минобороны накануне Рамштайна-9.
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