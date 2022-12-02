ЕК предлагает создать спецтрибунал для расследования военных преступлений россии

Европейская Комиссия предложила варианты действий, которые обеспечат привлечение россии к ответственности за массовые зверства и преступления, совершенные во время войны в Украине, в частности, создание специального независимого трибунала.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
В ЕК отметили, что все государства-члены являются сторонами Международного уголовного суда (МКС), а ЕС в полной мере поддерживает МКС в расследовании военных преступлений и преступлений против человечества.
В ЕК отметили, что все государства-члены являются сторонами Международного уголовного суда (МКС), а ЕС в полной мере поддерживает МКС в расследовании военных преступлений и преступлений против человечества.
Поэтому Еврокомиссия предлагает альтернативные меры, которые обеспечат воплощение правосудия:
- Специальный независимый международный трибунал на основе многостороннего договора
- Может быть введен гибридный суд – специализированный суд, интегрированный в национальную систему правосудия, но с международными судьями.
ЕК представит эти варианты государствам-членам для обсуждения и принятия решений по следующим шагам.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии