ЕК предлагает создать спецтрибунал для расследования военных преступлений россии

16:04 02 декабря Киев, Украина

Европейская Комиссия предложила варианты действий, которые обеспечат привлечение россии к ответственности за массовые зверства и преступления, совершенные во время войны в Украине, в частности, создание специального независимого трибунала.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.



В ЕК отметили, что все государства-члены являются сторонами Международного уголовного суда (МКС), а ЕС в полной мере поддерживает МКС в расследовании военных преступлений и преступлений против человечества.

"Однако россия не признает юрисдикцию МКС. В таких обстоятельствах это означает, что за преступление агрессии, совершенное высшим политическим и военным руководством страны, невозможно привлечь к ответственности в рамках МКС", — говорится в сообщении.

Поэтому Еврокомиссия предлагает альтернативные меры, которые обеспечат воплощение правосудия:

Специальный независимый международный трибунал на основе многостороннего договора

Может быть введен гибридный суд – специализированный суд, интегрированный в национальную систему правосудия, но с международными судьями.

ЕК представит эти варианты государствам-членам для обсуждения и принятия решений по следующим шагам.