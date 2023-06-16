ЕК планирует новые правила для раскрытия иностранного финансирования в странах ЕС

Европейская комиссия планирует введение новых правил для раскрытия финансирования неправительственными организациями и другими учреждениями в странах ЕС, получаемого из-за пределов сообщества.
Согласно информации, опубликованной DW, Еврокомиссия разработала законопроект, который будет представлен в июне в рамках инициативы "Защита демократии".
Этот законопроект предусматривает создание национального реестра, содержащего информацию о финансировании со стороны стран, не входящих в ЕС, таких как НПО, бизнес-ассоциации, PR-агентства и частные медиакомпании.
Организации, включая Transparency International, могут быть включены в этот реестр. Еврокомиссар Вера Юрова, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и прозрачности, выразила намерение раскрыть денежные потоки из стран, не входящих в ЕС, которые могут оказывать влияние на общественное мнение и политические решения в ЕС.
Эта инициатива направлена на выявление возможного авторитарного влияния со стороны стран, таких как россия, Китай или государства Ближнего Востока, с целью защиты европейской демократии.
Вера Юрова отметила необходимость разоблачения скрытого иностранного влияния и недостоверного финансирования, ссылаясь на действия кремля и других субъектов из третьих стран.
Согласно информации, опубликованной DW, Еврокомиссия разработала законопроект, который будет представлен в июне в рамках инициативы "Защита демократии".
Этот законопроект предусматривает создание национального реестра, содержащего информацию о финансировании со стороны стран, не входящих в ЕС, таких как НПО, бизнес-ассоциации, PR-агентства и частные медиакомпании.
Организации, включая Transparency International, могут быть включены в этот реестр. Еврокомиссар Вера Юрова, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и прозрачности, выразила намерение раскрыть денежные потоки из стран, не входящих в ЕС, которые могут оказывать влияние на общественное мнение и политические решения в ЕС.
Эта инициатива направлена на выявление возможного авторитарного влияния со стороны стран, таких как россия, Китай или государства Ближнего Востока, с целью защиты европейской демократии.
Вера Юрова отметила необходимость разоблачения скрытого иностранного влияния и недостоверного финансирования, ссылаясь на действия кремля и других субъектов из третьих стран.
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