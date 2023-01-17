ЕК направила в Украину транш в размере 3 млрд евро

14:37 17 января Киев, Украина

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи 18 млрд евро от Еврокомиссии. Об этом сообщается на сайте ЕК во вторник, 17 января.

"Поддержка Украины в удовлетворении ее потребностей в финансировании перед лицом российской агрессии является крайне важной и срочной задачей. Сегодняшняя выплата первых 3 млрд евро из макрофинансовой поддержки в размере до 18 млрд евро, согласованной в декабре, показывает, что Комиссия действует с максимальной скоростью и решимостью", – заявила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Кредитные средства выделяются на льготных условиях сроком на 35 лет с выплатами, начиная с 2033 года. При этом в знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.



Будущие выплаты Украине в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности, – говорится в сообщении.



Указано, что общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 млрд евро с начала войны, развязанной россией.