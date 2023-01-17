ЕК направила в Украину транш в размере 3 млрд евро

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи 18 млрд евро от Еврокомиссии. Об этом сообщается на сайте ЕК во вторник, 17 января.
Кредитные средства выделяются на льготных условиях сроком на 35 лет с выплатами, начиная с 2033 года. При этом в знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.
Будущие выплаты Украине в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности, – говорится в сообщении.
Указано, что общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 млрд евро с начала войны, развязанной россией.
Будущие выплаты Украине в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности, – говорится в сообщении.
Указано, что общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 млрд евро с начала войны, развязанной россией.
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