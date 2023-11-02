ЕИБ выделяет Украине 450 млн евро на проекты восстановления

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 450 млн евро на два важных проекта восстановления, по данным, предоставленным Министерством восстановления.
Эти средства выделяются в рамках сотрудничества между ЕИБ и Украиной, которое было согласовано в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в июне на конференции URC 2023, и предусматривает общий объем кредитных средств в размере около 840 млн евро для приоритетных проектов по восстановлению инфраструктуры Украины.
Сумма 250 млн евро из этого финансирования будет направлена на проект Ukraine Recovery III FL, с первым траншем в размере 100 млн евро. Этот проект будет финансировать восстановление критически важной социальной и городской инфраструктуры, которая пострадала из-за российской агрессии. Он также включает строительство новой базовой инфраструктуры, обеспечивая лучшие условия для жизни переселенцев и местных общин.
Оставшиеся 200 млн евро будут выделены на проект Ukraine Water Recovery FL, с первым траншем в размере 100 млн евро. Этот проект фокусируется на инвестициях в важную водную инфраструктуру в районах, наиболее пострадавших от войны и тех, где проживает множество внутренне перемещенных лиц. В рамках проекта будут восстановлены системы водоснабжения и водоотведения, а также приняты меры по устранению последствий разрушения Каховской дамбы.
Под условием окончательного одобрения Советом директоров ЕИБ и Комитетом доноров EU4U, первые два транша в размере 100 млн евро будут утверждены до конца текущего года.
Эти средства выделяются в рамках сотрудничества между ЕИБ и Украиной, которое было согласовано в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в июне на конференции URC 2023, и предусматривает общий объем кредитных средств в размере около 840 млн евро для приоритетных проектов по восстановлению инфраструктуры Украины.
Сумма 250 млн евро из этого финансирования будет направлена на проект Ukraine Recovery III FL, с первым траншем в размере 100 млн евро. Этот проект будет финансировать восстановление критически важной социальной и городской инфраструктуры, которая пострадала из-за российской агрессии. Он также включает строительство новой базовой инфраструктуры, обеспечивая лучшие условия для жизни переселенцев и местных общин.
Оставшиеся 200 млн евро будут выделены на проект Ukraine Water Recovery FL, с первым траншем в размере 100 млн евро. Этот проект фокусируется на инвестициях в важную водную инфраструктуру в районах, наиболее пострадавших от войны и тех, где проживает множество внутренне перемещенных лиц. В рамках проекта будут восстановлены системы водоснабжения и водоотведения, а также приняты меры по устранению последствий разрушения Каховской дамбы.
Под условием окончательного одобрения Советом директоров ЕИБ и Комитетом доноров EU4U, первые два транша в размере 100 млн евро будут утверждены до конца текущего года.
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