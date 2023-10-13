ЕИБ выделит 30 млн евро на инфраструктуру Украины, пострадавшую от войны

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении более 30 миллионов евро на проекты муниципальной инфраструктуры и общественного транспорта в Украине, пострадавшей от войны.
Согласно информации представительства ЕС в Украине, средства в размере 30,7 миллиона евро, поддержанные гарантиями ЕС, будут направлены на улучшение муниципальной инфраструктуры и городского общественного транспорта, включая Киев, Одессу и Львов.
Этот финансовый пакет включает в себя 22 миллиона евро для закупки экологически чистых автобусов и трамваев, а также 8,7 миллиона евро на поддержку различных важных муниципальных проектов, таких как рекультивация свалок, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах и улучшение систем водоснабжения и водоотведения.
Эти средства являются частью пакета Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, и с 2022 года Украина уже получила 1,7 миллиарда евро.
Президент ЕИБ Вернер Хойер подчеркнул, что банк остается прочно на стороне Украины и активно поддерживает страну в ее усилиях по восстановлению после войны.
Согласно информации представительства ЕС в Украине, средства в размере 30,7 миллиона евро, поддержанные гарантиями ЕС, будут направлены на улучшение муниципальной инфраструктуры и городского общественного транспорта, включая Киев, Одессу и Львов.
Этот финансовый пакет включает в себя 22 миллиона евро для закупки экологически чистых автобусов и трамваев, а также 8,7 миллиона евро на поддержку различных важных муниципальных проектов, таких как рекультивация свалок, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах и улучшение систем водоснабжения и водоотведения.
Эти средства являются частью пакета Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, и с 2022 года Украина уже получила 1,7 миллиарда евро.
Президент ЕИБ Вернер Хойер подчеркнул, что банк остается прочно на стороне Украины и активно поддерживает страну в ее усилиях по восстановлению после войны.
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