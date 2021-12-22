Егор Фирсов – еще один кандидат в мэры Киева

Егор Фирсов, который одно время исполнял обязанности руководителя Госэкоинспекции, заявил на своей страничке в соцсетях, что официально будет претендовать на место главы Киева.

Он отметил, что идет на выборы вместе с партией Экологическая Альтернатива, которая будет участвовать в выборах в Киевсовет и намерена поднимать на повестке дня экологические проблемы. По его словам, в нее войдут экологи, активисты, а также "люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде".

Я считаю своей первоочередной задачей привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии. И буду использовать свой статус кандидата в мэры в качестве трибуны для того, чтобы эти проблемы, наконец, были озвучены на должном уровне, - сказал он.

На прошлой неделе шоумен Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева от партии Голос. Участвовать в гонке также будут действующий мэр Виталий Кличко и нардеп Слуги народа Ирина Верещук.