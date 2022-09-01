Его здоровье не будет влиять на ход войны, - ГУР о состоянии здоровья путина
11:10 27 августа Киев, Украина
Президент рф владимир путин болен как морально, так и физически. Кроме того, у него наблюдаются признаки шизофрении. Об этом заявил в субботу, 27 августа, глава ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым - увидим", - сказал Скибицкий, отвечая на вопрос о состоянии путина.
При этом Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья лидера рф скрывается.
"Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", - подчеркнул представитель ГУР.
Ранее слухи о болезни путина прокомментировал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, тот очень здоров. Напомним, в мае еженедельник Newsweek со ссылкой на доклад американской разведки сообщил, что президент рф прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.
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