Египет предоставляет приоритет эвакуации граждан Украины из Сектора Газа - Лубинец

Египетские власти получили списки граждан Украины для их эвакуации из Сектора Газа.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, в ходе национального телемарафона новостей.
По его словам, египетские власти придают приоритет эвакуации граждан Украины. Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что власти Египта работают над открытием КПП Рафах для облегчения процесса эвакуации граждан. Он подтвердил, что Украина уже предоставила необходимое оборудование для эвакуации своих граждан.
В настоящее время, несмотря на техническую готовность со стороны Украины, официального разрешения на открытие пункта пересечения Рафах пока нет. Множество граждан Украины просят о помощи и попадают в списки для возможной эвакуации из Сектора Газа.
Более половины этих граждан знают, что эвакуация будет осуществляться через КПП Рафах и находятся близко к этой границе, особенно среди тех, чье жилье было разрушено. Остальным гражданам сообщили о необходимости быстрого приближения к пункту пересечения, как только он откроется, так как эвакуация будет осуществляться исключительно через него.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, в ходе национального телемарафона новостей.
По его словам, египетские власти придают приоритет эвакуации граждан Украины. Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что власти Египта работают над открытием КПП Рафах для облегчения процесса эвакуации граждан. Он подтвердил, что Украина уже предоставила необходимое оборудование для эвакуации своих граждан.
В настоящее время, несмотря на техническую готовность со стороны Украины, официального разрешения на открытие пункта пересечения Рафах пока нет. Множество граждан Украины просят о помощи и попадают в списки для возможной эвакуации из Сектора Газа.
Более половины этих граждан знают, что эвакуация будет осуществляться через КПП Рафах и находятся близко к этой границе, особенно среди тех, чье жилье было разрушено. Остальным гражданам сообщили о необходимости быстрого приближения к пункту пересечения, как только он откроется, так как эвакуация будет осуществляться исключительно через него.
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