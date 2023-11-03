Эффективная защита: комплекс РЭБ Piranha готов к серийному производству

07:41 03 ноября Киев, Украина

Комплекс радиоэлектронной борьбы Piranha AVD 360 прошел полевые испытания и готов к серийному производству. Эта технология помогает эффективнее защищать бронетехнику и личный состав украинских сил обороны от российских дронов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Комплекс создает защитный купол до 600 метров вокруг себя. Под действием системы коптер или дрон-камикадзе не может получать команды и передавать данные. Как результат — "птичка" либо зависает в воздухе, совершает аварийную посадку, либо бесконтрольно падает", — пояснил министр.

По его словам, Piranha AVD 360 также подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС.